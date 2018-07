Berlin (dpa) - Der Film «Staub auf unseren Herzen» mit der kürzlich gestorbenen Schauspielerin Susanne Lothar ist bei den First Steps Awards als bester «abendfüllender Spielfilm» ausgezeichnet worden.

In dem Mutter-Tochter-Drama unter der Regie von Hanna Doose spielte Lothar eine der Hauptrollen und zugleich ihren letzten großen Part. Der Abschlussfilm wurde mit 25 000 Euro prämiert. Er hatte bereits beim diesjährigen Münchner Filmfest Preise bekommen.

Die Veranstalter lobten das Werk wegen der schauspielerischen «Naturgewalten» Susanne Lothar und Stephanie Stremler, die einen atemberaubenden, authentischen Zweikampf lieferten. Die Regisseurin dankte bei der Gala in Berlin der Jury, ihrem Team und besonders den Schauspielern. «"Staub auf unseren Herzen" wird etwas von der wunderbaren Susanne Lothar weitertragen», sagte Doose.

Die 1979 in Köln geborene Regisseurin studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. «Suse (Lothar) wollte gerne mit jungen Filmemachern zusammen arbeiten, sie sagte oft, es gibt nichts Tolleres, als wenn sich Unschuld mit Professionalität paart», so Doose.

Lothar («Das weiße Band») war im vergangenen Monat im Alter von 51 Jahren gestorben. Die Wahl-Berlinerin war mit dem Schauspieler Ulrich Mühe verheiratet, der vor fünf Jahren im Alter von 54 Jahren einem Krebsleiden erlag.

Die First Steps Awards für die besten Abschlussfilme gehören zu den wichtigsten Preisen für den Filmnachwuchs, sie werden im Theater am Potsdamer Platz verliehen.

First Steps Awards