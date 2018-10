München (dpa) - Der FC Bayern München wartet bei den Verhandlungen über einen Wechsel von Fußball-Europameister Javier Martínez auf ein Signal aus Bilbao.

«Es gibt keinen neuen Stand. Sie haben sicherlich, genau wie ich, einige Dinge gelesen, die wir erst einmal weiter bearbeiten müssen und dann sehen wir weiter», sagte Sportdirektor Matthias Sammer nach dem 4:0 im DFB-Pokal bei Jahn Regensburg dem TV-Sender «Sky».

«Ich kann nur sagen: Es liegt an Bilbao, dementsprechend können wir darauf nur reagieren. Fakt ist der Wechsel nicht», ergänzte Sammer. Die Münchner wollen den Defensivspieler vom spanischen Erstligisten Athletic Bilbao verpflichten. Als Ablösesumme war zuletzt ein Rekordbetrag von 40 Millionen Euro im Gespräch.

Martínez gehörte offenbar wegen seiner Wechselambitionen nicht zum Kader der Basken beim Saisonauftakt in der Primera Division gegen Betis Sevilla (3:5) . «Ich habe die Spieler nominiert, die am besten in Schuss sind. Dabei habe ich sowohl ihre Fitness als auch ihre Stimmung berücksichtigt», begründete Bilbao-Coach Marcelo Bielsa seine Entscheidung.