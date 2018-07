Ottawa (AFP) In Toronto sind nach Angaben der kanadischen Polizei weitere Leichenteile gefunden worden. Ein Passant habe einen Arm, einen Oberschenkel und zwei Unterschenkel in einem Fluss in Toronto entdeckt und die Beamten alarmiert, sagte Polizeisprecherin Fiona Thivierge am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Es handele sich um menschliche Leichenteile, die mit einer bereits laufenden Ermittlung in Verbindung stünden.

