Berlin (dpa) - In einem Mehrfamilienhaus in Berlin sind am Dienstag vier Tote gefunden worden, darunter zwei Kinder. Ob es sich um ein Familiendrama handelt, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

