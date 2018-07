Neuss (dpa) - Schon wieder sind Kinder Opfer eines Verbrechens geworden: In einer Wohnung im rheinischen Neuss bei Düsseldorf haben Polizeibeamte am Montagabend die Leichen eines vierjährigen Jungen, eines achtjährigen Mädchen sowie ihrer 26 Jahre alten Mutter gefunden.

Die drei seien vermutlich erschossen worden, sagte Staatsanwalt Christoph Kumpa am Dienstag. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet. Nach dem Ehemann wird gesucht. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Familiendramen bundesweit für Aufsehen gesorgt, darunter drei in Nordrhein-Westfalen.

«Uns interessiert der Aufenthaltsort des Ehemanns», sagte ein Sprecher der Polizei Neuss. Eine öffentliche Fahndung gebe es aber nicht. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Um 14 Uhr wollen Polizei und Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz informieren. Zuvor sollen am Vormittag Obduktionen Aufschluss über die genauen Todesursachen der drei Opfer geben.

Die Beamten waren am frühen Abend von einer Zeugin in die Neusser Nordstadt gerufen worden. Die Frau hatte sich gemeldet, weil niemand die Tür zu der Wohnung im ersten Stock geöffnet hatte, obwohl Musik zu hören war. Die Polizei rückte an und ließ die Tür von einem Schlüsseldienst öffnen. In der Wohnung fanden die Polizisten die drei Toten. Noch am späten Abend kamen Spurensicherer zum Einsatz. Zeitweise drängten sich mehr als 50 Schaulustige im Dunkeln vor der weitläufigen Absperrung auf der Straße. Am Dienstagmorgen deutete vor dem Haus nichts mehr auf das Verbrechen hin.

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Familiendramen bundesweit für Aufsehen gesorgt, darunter drei in Nordrhein-Westfalen. Anfang August (3.8.) waren nach einem Wohnungsbrand in Dortmund drei tote Kinder entdeckt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 29 Jahre alte Freundin des Vaters die zwei Jungen und ein Mädchen ermordet hat. Knapp eine Woche später (9.8.) hatte ein 27 Jahre alter Mann in Oberhausen einen acht Jahre alten Jungen mit einem Messer erstochen. Zwei Tage später (11.8.) kam in Essen ein siebenjähriges Mädchen um - seine Mutter soll zuerst das Mädchen und dann sich selbst getötet haben.

Erst in der vergangenen Woche hatte im oberbayerischen Emmering eine Mutter ihre beiden kleinen Söhne und sich selbst umgebracht. Wenige Tage zuvor hatte im Allgäu ein Familienvater seine vier und zehn Jahre alten Söhne getötet, dann hatte sich der 44-Jährige an einem Bagger erhängt.

Mitteilung der Polizei