New York (dpa) - Nachdem an mehreren Orten in Kanada Leichenteile aufgetaucht sind, hat die Polizei das Opfer als eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern identifiziert. Die 41 Jahre alte Betreiberin eines Wellness-Salons in einem Stadtteil von Toronto sei vor knapp zwei Wochen zuletzt gesehen worden, teilte die Polizei kanadischen Medienberichten zufolge mit. Damals hätten Freunde sie mit dem Auto zur Arbeit gebracht. Wer die Frau ermordet und ihre Leiche zerstückelt habe, sei bislang völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher.

