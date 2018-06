Neuss (dpa) - Nach dem Tod einer Mutter und ihrer beiden Kinder in Neuss ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen. Die 26 Jahre alte Frau und ihre 4 und 8 Jahre alten Kinder waren gestern Abend tot in ihrer Wohnung in Neuss bei Düsseldorf entdeckt worden. Nach ersten Ermittlungen werde ein Verbrechen nicht ausgeschlossen, hieß es. Das teilten Düsseldorfer Staatsanwaltschaft und Neusser Polizei mit. Die Ermittler wollten heute weitere Informationen bekanntgeben. Eine Mordkommission hat ihre Arbeit aufgenommen. Medienberichte, dass es eine Fahndung nach einem Mann gebe, kommentierte die Polizei nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.