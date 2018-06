Tripoli (AFP) Bei Zusammenstößen zwischen Sunniten und Alawiten im Norden des Libanon sind in der Nacht zu Dienstag mindestens 23 Menschen verletzt worden. Wie ein Vertreter der Sicherheitskräfte sagte, waren in der Küstenstadt Tripoli am Montag an der Grenze zwischen dem mehrheitlich sunnitischen Viertel Bab al-Tebbaneh und dem vorwiegend alawitischen Viertel Dschabal Mohsen Schusswechsel zu hören. Während die Alawiten mehrheitlich Syriens Präsident Baschar al-Assad unterstützen, halten die Sunniten zu den Rebellen.

