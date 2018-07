New York (dpa) - Der mehrfache Emmy-Gewinner Michael J. Fox erscheint nach gut zehn Jahren Pause erstmals wieder mit einer Comedy-Serie im amerikanischen Fernsehen. Der «Hollywood Reporter» berichtete am Dienstag, dass Fox sich bei dem Sender NBC für 22 Folgen einer noch unbenannten Serie verpflichtet habe. Auf der Internetseite der Fernsehstation lag zunächst noch keine Erklärung vor.

Die neue Serie soll im Herbst 2013 auf Sender gehen. In ihr will sich der 51-jährige US-Kanadier selbst spielen, als Ehemann, Vater seiner drei Kinder und Gründer sowie Organisator der eigenen Michael-Fox-Stiftung. Fox («Back to the Future») leidet seit 1991 unter der Parkinsonschen Krankheit. Er gab sein Leiden 1998 bekannt.

Seitdem trat er nur noch selten auf, darunter als Gast in der Serie «Good Wife» des US-Senders HBO. Fox war für seine Darstellung als Alex Keaton in der NBC-Serie «Family Ties» in den 1980er Jahren mit drei Emmys und einem Golden-Globe-Preis belohnt worden.