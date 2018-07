Paris (dpa) - Alanis Morissette, Mutter eines kleinen Sohnes, will noch mehr Nachwuchs. Am liebsten hätte sie zwei weitere Kinder, sagte die gebürtige Kanadierin der dpa. Die 38-Jährige ist mit zwei Brüdern aufgewachsen. Auch später sei sie hauptsächlich mit Jungs groß geworden. «Ich fühle mich unter Männern sehr wohl. Eine Tochter zu bekommen, hätte für sie etwas Geheimnisvolles. Das wäre Neuland für, sagte Morissette, die gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn Ever Imre in Los Angeles wohnt. Am 24. August erscheint ihre neue Platte «Havoc and Bright Lights».

