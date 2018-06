Berlin/Baden-Baden (dpa) - Wieder ganz oben: Der Stuttgarter Rapper Cro hat sich die Spitze der Albumcharts zurückerobert. Damit verdrängt der Mann mit der Panda-Maske das hessische Schlager-Duo Die Amigos mit ihrem Album «Bis ans Ende der Zeit» auf Platz zwei.

Davor thronte der Rapper mit seinem Debüt-Album «Raop» vier Wochen ganz oben. Bester Neueinsteiger ist die Rockband Jennifer Rostock, die mit «Live in Berlin», auf Anhieb auf Platz drei landen, wie das Marktforschungsunternehmen Media Control am Dienstag mitteilte.

Unverändert zeigt sich die Spitze der Single-Charts: Asaf Avidan & The Mojos («One Day/ Reckoning Song») sind weiter auf Platz eins, gefolgt von Lykke Li («I Follow Rivers») und Gusttavo Lima («Balada»). Bester Neueinsteiger ist George Michael mit seinem Song «White Light» von null auf Platz 21. Dem britischen Sänger folgt die Schottin Emeli Sandé mit «Read All About It» auf Platz 34. Die kompletten Charts werden offiziell erst am Freitag veröffentlicht.