Obama droht Assad mit Militärschlag bei Chemiewaffen-Einsatz

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat mit einem Militärschlag gegen Syrien gedroht, sollte das von Aufständischen bedrängte Assad-Regime chemische Waffen einsetzen oder deren Einsatz vorbereiten. Bis jetzt habe er kein militärisches Engagement im Syrien-Konflikt angeordnet, sagte Obama. Aber die US-Regierung habe dem Regime von Präsident Baschar al-Assad und jedem Spieler in der Region unmissverständlich klar gemacht, dass es enorme Konsequenzen hätte, wenn sie an der Chemiewaffenfront Bewegung oder einen Einsatz sehen würden. Das würde seine Kalkulationen erheblich ändern.

Lindner: Griechenland könnte notfalls kurzen Aufschub erhalten

Berlin (dpa) - Nordrhein-Westfalens FDP-Chef Christian Lindner hält einen kurzen zeitlichen Aufschub für Griechenland beim Erfüllen der Sparauflagen notfalls für möglich. Man müsse sehen, welche Reformziele Athen schon erreicht habe, sagte Lindner in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Man solle es nicht an einigen wenigen Tagen scheitern lassen. Dafür stünde zu viel auf dem Spiel, so Lindner. Dauerhafte Verstöße jedoch seien nicht hinnehmbar. FDP-Chef Philipp Rösler ist strikt gegen jeden «Rabatt für Reformen».

Mineralölwirtschaft: «E10 wird nicht abgeschafft»

Berlin (dpa) - Die Mineralölwirtschaft hält an dem umstrittenen Biosprit E10 fest. E10 werde nicht abgeschafft, aber Ethanol aus Brotgetreide müsse durch Alternativen ersetzt werden. Das sagte Klaus Picard, Hauptgeschäftsführer des Mineralölwirtschaftsverbandes, der «Bild»-Zeitung. Zuvor hatte Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel gefordert, E10 wegen der weltweiten Nahrungsmittelknappheit vom Markt zu nehmen. Mehrere Hilfsorganisationen hatten sich der Forderung angeschlossen. Die Bundesregierung erwägt trotz der hohen Getreidepreise zurzeit keine Änderung ihrer Biokraftstoff-Strategie.

Regimegegner: Syrischer Geheimdienstchef getötet

Damaskus (dpa) - Der berüchtigte Chef des Geheimdienstes der syrischen Luftwaffe, Dschamil Hassan, soll einem Anschlag zum Opfer gefallen sein. Regimegegner berichteten am Abend, Hassan sei auf dem Militärflughafen Messe in Damaskus schwer verletzt worden. Man habe ihn in ein Krankenhaus in der russischen Hauptstadt Moskau gebracht, wo ihm die Ärzte aber nicht mehr hätten helfen können.

Acht Tote bei Anschlag mit Autobombe in der Türkei

Istanbul (dpa) - Bei einem Bombenanschlag nahe der türkischen Grenze zu Syrien sind mindestens acht Menschen getötet worden. Die Attentäter hätten in Gaziantep unweit einer Polizeistation eine Autobombe gezündet, berichteten türkische Fernsehsender weiter. Die Tat, bei der auch dutzende Menschen Verletzungen erlitten haben, wurde der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK zugeschrieben. Der Konflikt zwischen türkischen Sicherheitskräften und kurdischen Rebellen hatte sich in den vergangenen Wochen wieder verschärft.

Grünen-Verkehrspolitiker: Kennzeichen-Idee ist «Ablenkungsmanöver»

Passau (dpa) - Grünen-Verkehrsexperte Anton Hofreiter hat die Kennzeichen-Idee von Verkehrsminister Peter Ramsauer als «typisches Ablenkungsmanöver» kritisiert. Es falle auf, dass Ramsauer immer wieder solche Symbolthemen gerade dann setze, wenn es an anderer Stelle wie beim Berliner Großflughafen Probleme gebe. Das sagte der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses der «Passauer Neuen Presse». Ramsauers Plan, Städte und Gemeinden die ersten Buchstaben von Kfz-Kennzeichen künftig frei wählen zu lassen, sei «ein interessanter Vorschlag». Er wirke aber noch «etwas unausgegoren».