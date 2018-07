Bundesliga beklagt vor dem Saisonstart nur 24 Verletzte

Düsseldorf (dpa) - Die 18 Vereine gehen überwiegend sorgenfrei in die 50. Saison der Fußball-Bundesliga. Es fallen wesentlich weniger Profis zum Start der Spielzeit aus als in den vergangenen Jahren. Nur 24 Spieler fehlen ihren Trainern am 1. Spieltag, der Einsatz 14 weiterer Profis ist fraglich. Das ermittelte die Nachrichtenagentur dpa. Das ist eine selten niedrige Ausfallquote. Zum Vergleich: Zum Saisonauftakt 2011/2012 standen rund 50 Profis nicht zur Verfügung.

Beckenbauer prophezeit schwere Saison für FC Bayern

München (dpa) - Kurz vor dem Start der 50. Bundesliga-Saison hat Ehrenpräsident Franz Beckenbauer seinem FC Bayern München eine schwere Fußballsaison prophezeit. Borussia Dortmund sei durch die Verpflichtung von Marco Reus noch stärker geworden, sagte der 66 Jahre alte Beckenbauer am Dienstag bei einer Veranstaltung des Pay-TV-Senders «Sky» in München.

Ligapräsident Rauball bekennt sich zu Stehplätzen in Stadien

München (dpa) - Trotz der Zunahme von Zuschauerausschreitungen in deutschen Stadien hat sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) für den Erhalt der Stehränge ausgesprochen. An die Stehplätze lasse man niemanden ran, sagte Ligapräsident Reinhard Rauball am Dienstag bei einer Podiumsdiskussion des Pay-TV-Senders «Sky» in München. Rauball widersprach energisch den Aussagen von Fan-Vertretern, die Umwandlung in reine Sitzplatz-Stadien wäre längst beschlossene Sache.

Investorenlegende Soros steigt bei Manchester United ein

New York (dpa) - Der legendäre Hedgefonds-Manager George Soros ist bei dem seit kurzem an der New Yorker Börse notierten englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United groß eingestiegen. Soros hat 3,1 Millionen reguläre Aktien gekauft und hält damit fast acht Prozent. Das geht aus einer Börsenmitteilung von Montagabend hervor. Kaufdatum war der 9. August und damit der Tag des Börsengangs.

Konkurrenten sind sich einig: Kiel wird erneut Handball-Meister

Leipzig (dpa) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel geht erneut als Top-Favorit in die am Freitag beginnende Bundesliga-Saison. In einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa tippten alle 17 Liga-Kontrahenten auf einen erneuten Titelgewinn der Mannschaft von Trainer Alfred Gislason. Mit 68:0 Punkten gewann der THW als erstes Team einen Meistertitel ohne Verlustpunkt.

Gewichtheber Matthias Steiner weiter mit Schmerzen

Berlin (dpa) - Auch zwei Wochen nach seinem lebensgefährlichen Unfall bei den Olympischen Spielen hat Matthias Steiner immer noch Schmerzen. Deutschlands bester Gewichtheber ist derzeit im Urlaub und kuriert seine Verletzungen aus, die er sich bei den London-Spielen zugezogen hatte. Im Moment könne er wenig Reha machen, sagte Bundestrainer Frank Mantek am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. Steiner habe immer noch Schmerzen. Ihm war beim zweiten Versuch im Reißen die 196-Kilo-Hantel auf Nacken und Schulter gekracht.

Kerber sagt Teilnahme an Texas-Open kurzfristig ab

Dallas (dpa) - Angelique Kerber hat kurzfristig auf eine Teilnahme am Tennisturnier in Dallas verzichtet. Ihr Körper sei nicht bei 100 Prozent und brauche ein bisschen Ruhe, twitterte die derzeit beste deutsche Tennisspielerin am Dienstagmorgen. Kerber war bei den mit 220 000 Dollar dotierten Texas Open an Position eins gesetzt. Zur Vorbereitung auf die am Montag beginnenden US Open will die 24-Jährige nun einige Tage in Dallas bleiben und dann nach New York reisen.

Hockey-Coach Weise fordert vom Staat Milliardenprogramm für Sport

Hamburg (dpa) - Nach der Diskussion über Fördergelder im Sport und der Kritik an den Leistungen des deutschen Olympia-Teams in London nimmt Hockey-Bundestrainer Markus Weise den Staat in die Pflicht. Sport müsste Staatsangelegenheit sein, forderte er im Interview mit der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» am Dienstag. Angesichts der herausragenden gesellschaftlichen Bedeutung habe der Sport auch großen Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft in Deutschland.

Kaymer muss weiter um Ryder-Cup-Teilnahme zittern

Berlin (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer muss weiter um einen Startplatz im europäischen Ryder-Cup-Team zittern. Nach dem Sieg des Spaniers Sergio Garcia beim US-PGA-Turnier in Greensboro/North Carolina rutschte der 27-jährige Düsseldorfer in der Rangliste auf den zehnten Platz ab. Für den Kontinentalvergleich mit den USA in Medinah/Illinois vom 28. bis 30. September qualifizieren sich die ersten zehn Spieler über das Ranking. Die letzten zwei Akteure bestimmt Europa-Kapitän José Maria Olazabal nach dem Turnier im schottischen Gleneagles vom 23. bis 26. August per Wildcard.