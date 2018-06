Apple ist wertvollstes Unternehmen aller Zeiten

New York (dpa) - Apple hat den nächsten Rekord gebrochen: Der iPhone-Konzern ist an der Börse so viel wert, wie kein anderes Unternehmen jemals zuvor. Die Aktie schloss am Montag in New York auf ihrem Höchststand von 665,15 Dollar. Damit kam Apple auf einen Börsenwert von rund 623,5 Milliarden Dollar. Den bisherigen Rekord hielt seit mehr als einem Jahrzehnt der Erzrivale Microsoft. Grund für den jüngsten Apple-Aufschwung ist die Erwartung neuer Produkte: Klar ist, dass demnächst ein neues iPhone-Modell kommt, außerdem wird über ein kleineres iPad-Tablet und wieder einmal auch über große Pläne für das Fernsehgeschäft spekuliert.

Zeitung: Siemens prüft umfassenden Stellenabbau

München (dpa) - Siemens prüft einem Bericht der «Börsen-Zeitung» zufolge den Abbau tausender Arbeitsplätze. Im Rahmen eines für den Herbst bereits angekündigten Sparprogramms des Münchner Elektroriesen werde auch unweigerlich die Streichung von Jobs auf der Tagesordnung stehen, berichtet das Blatt (Dienstag) ohne Angaben von Quellen. Siemens wollte den Bericht am Dienstag nicht kommentieren. Laut «Börsen-Zeitung» könnten mehr als 10 000 Stellen betroffen sein.

Glencore hält trotz Gewinneinbruch an Xstrata-Übernahme fest

Baar (dpa) - Der weltgrößte Rohstoffhändler Glencore hält trotz eines Gewinneinbruchs an der geplanten 30-Milliarden-Dollar-Übernahme des Bergbauriesen Xstrata fest. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis von Glencore ging im ersten Halbjahr um 26 Prozent auf 1,81 Milliarden Dollar (1,47 Mrd Euro) zurück, teilte der Konzern am Dienstag am Schweizer Firmensitz in Baar (Kanton Zug) mit. Auch Widerstände gegen die geplante Fusion bei einigen Xstrata-Aktionären - vor allem seitens des Golfstaates Katar - könnten Glencore nicht von dem Vorhaben abbringen, sagte Konzernchef Ivan Glasenberg.

Passagiere gehen bei Flugannullierung wegen Streiks leer aus

Karlsruhe (dpa) - Flugreisende haben keinen Anspruch auf Ausgleichszahlung durch die Airline, wenn ihr Flug wegen eines Streiks bei der Fluggesellschaft verschoben wird. Das urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag in Karlsruhe. Geklagt hatten zwei Lufthansa-Passagiere, die wegen eines Streiks der Pilotenvereinigung Cockpit im Februar 2010 mehrere Tage in Miami festsaßen. Nach der Europäischen Fluggastrechteverordnung bekommen Fluggäste bei der Annullierung ihres Fluges grundsätzlich pauschal 600 Euro. Die Fluggesellschaft muss jedoch nicht zahlen, wenn die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht.

Spritpreis weiter auf Rekordniveau - Keine Entspannung in Sicht

München (dpa) - Autofahrer müssen weiter Rekordpreise fürs Benzin bezahlen. Nach den Höchstwerten vom Wochenende kostete auch am Montag ein Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,691 Euro und damit kaum weniger als am Rekordsamstag, wie der ADAC am Dienstag erklärte. Wie so oft in der Ferienzeit entflammt das Thema auch den politischen Streit neu. Während Politiker und Autoclubs den Mineralölkonzernen Abzocke und Preisabsprachen vorwerfen, verweist die Branche auf hohe Ölpreise, den schwachen Euro und die höhere Nachfrage. An den Preisen dürfte die Debatte wie in den vergangenen Jahren aber nichts ändern. An vielen Tankstellen liegt der Benzinpreis weiter deutlich über der Marke von 1,70 Euro je Liter.

Verband: Welt-Elektromarkt auf Wachstumskurs - Europa schwach

Frankfurt/Main (dpa) - Der Weltmarkt für Elektroprodukte steuert nach Einschätzung des Branchenverbands ZVEI trotz der Euro-Schuldenkrise auf ein stabiles Wachstum zu. Nach der am Dienstag in Frankfurt veröffentlichten Prognose des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) wird das Volumen am globalen Elektromarkt in diesem Jahr um fünf und im nächsten Jahr um sechs Prozent steigen. Damit lege die Branche vor allem dank der dynamischen Entwicklung in den Schwellenländern wieder etwas stärker zu als der Welthandel.

Küchenbauer Alno macht weniger Verlust

Pfullendorf (dpa) - Der kriselnde Küchenbauer Alno hat seinen Verlust im ersten Halbjahr spürbar reduziert. Von Januar bis Juni habe unterm Strich ein Minus von 8,1 Millionen Euro gestanden, im Vorjahreszeitraum war es noch einen Verlust von 22,9 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Hauptversammlung im oberschwäbischen Pfullendorf mit. Es sei gelungen, für alle Marken des Konzerns höhere Preise durchzusetzen. Der Umsatz stieg um 3,7 Prozent auf 230,9 Millionen Euro. Auch für das gesamte Geschäftsjahr 2012 zeichne sich eine Verbesserung bei Umsatz und Ergebnis ab.

Dax und MDax nähern sich Höchstständen

Frankfurt/Main (dpa) - Anhaltende Zuversicht der Aktieninvestoren hat den Dax am Dienstag weiter in Richtung seines Jahreshochs bei 7194 Punkten geschoben. Der Leitindex stieg um 0,42 Prozent auf 7063 Punkte. Der MDax zog um 0,75 Prozent auf 11 236 Punkte an, nachdem er im Handelsverlauf sogar ein Hoch seit Juli 2007 erreicht hatte. Von seinem historischen Höchststand ist der Index mittelgroßer Werte nun nur noch rund 260 Punkte entfernt. Für den TecDax ging es am Dienstag um 0,25 Prozent auf 794 Punkte hoch. Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,2428 (1,2300) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8046 (0,8130) Euro.