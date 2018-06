Herne (dpa) - Prominentes Duell bei der SPD in Herne um die Direktkandidatur bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr: Michelle Müntefering, Ehefrau des früheren SPD-Chefs Franz-Müntefering, bekommt den Chefredakteur der Parteizeitung «Vorwärts», Uwe Knüpfer, als Gegenkandidaten. Knüpfer war früher Chefredakteur der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung». Er habe sich kurzfristig per Brief beworben, bestätigte eine Sprecherin der SPD einen Bericht der «WAZ». Um die Kandidatur in dem Ruhrgebiets-Wahlkreis bewirbt sich außerdem Anke Hildenbrand.

