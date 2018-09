Lissabon (AFP) Ein fünfjähriges Mädchen und ihr Großvater sind auf tragische Weise in Portugal ums Leben gekommen. Nach Angaben der Hafenbehörden von Nazaré, rund 130 Kilometer nördlich von Lissabon, war die kleine Britin am Dienstag mit ihren Großeltern an einem nicht überwachten Strandabschnitt spazieren. Dort seien die drei dann vermutlich von Wellen mitgerissen worden, sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. In der Gegend herrschen starke Strömungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.