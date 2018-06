Bad Kreuznach (dpa) - Es war einer der spektakulärsten Waffen- und Sprengstofffunde in der Geschichte der Bundesrepublik: Handgranaten, Maschinengewehre, Pistolen und kiloweise Sprengstoff - sogar eine Landmine hatte ein pfälzischer Waffen-Narr mit dem Spitznamen «Pulver-Kurt» in seiner explosiven Sammlung.

Unter anderem wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verurteilte ihn das Landgericht Bad Kreuznach am Dienstag zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft gefordert.

Für den 64-Jährigen war das ein schwerer Schock: Am vergangenen Mittwoch war der Rentner nach dem Plädoyer der Staatsanwalts mit Kreislaufproblemen aus dem Gerichtssaal in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Urteilsverkündung musste verschoben werden. «Das hat nie zu meiner Lebensplanung gehört, dass ich mal ins Gefängnis muss», hatte der Rentner anschließend gesagt. Erst im Prozess sei ihm bewusstgeworden, wie gefährlich die Lagerung von Waffen und Sprengstoff möglicherweise für Unbeteiligte war.

Der Vorsitzende Richter Bruno Kremer sah das anders: «Er kannte die Rechtsvorschriften ganz genau, und trotzdem hat er sich über sie hinweggesetzt», sagte er in der Urteilsbegründung. Im Verfahren habe der 64-Jährige seine Taten zwar gestanden, aber beschönigt. «Die ganz große Schuldeinsicht konnten wir bei dem Angeklagten nicht feststellen», sagte der Richter.

Aber warum hortete «Pulver-Kurt» diese immense Zahl von Waffen und Kriegsgerät? Einem psychologischen Gutachten zufolge ist er weder ein schießwütiger Irrer noch berauschte er sich an der Macht, die Waffen ihrem Träger verleihen. Rechtsextremistische Tendenzen seien bei dem Angeklagten nicht ausgeprägt. Die Staatsanwaltschaft schloss auch einen terroristischen Hintergrund seiner Sammelwut aus.

«Er war in erster Linie an der Technik interessiert», sagte der Richter. Im Verfahren hatte der Rentner angegeben, mit fünf Jahren von seinem Vater zum ersten Mal ein geladenes Gewehr in die Hand gedrückt bekommen zu haben. Ansonsten habe es häufig Schläge gegeben. Darüber hinaus ist der Angeklagte nach den Worten der Gutachterin hochintelligent und technisch ausgesprochen begabt. Sein Geschick im Umgang mit Waffen sei für ihn ein Weg gewesen, Anerkennung zu erlangen, auch von seinem prügelnden Vater.

Im vergangenen Jahr wurde dem Waffennarren sein Hobby zum Verhängnis. In seiner Wohnung in dem pfälzischen Dorf Becherbach und einer angemieteten Scheune entdeckten Ermittler die Waffen und mindestens 100 Kilogramm Sprengstoff. «Kreidebleich» wurde der Entschärfungsexperte der Polizei nach eigenen Worten, als er gesehen hatte, was sich in den Kisten befindet. Teile des explosiven Inhalts sprengte die Polizei kontrolliert. Das ganze Dorf musste dafür zeitweise evakuiert werden.

Anders als bei seinem Schwächeanfall wirkte der Angeklagte am Dienstag bei der Urteilsverkündung gefasst. Noch in der vergangenen Woche war er in Tränen ausgebrochen, als er sich für seine Taten entschuldigte. Am Dienstag saß er mit gefalteten Händen und gesenktem Kopf neben seinem Anwalt auf der Anklagebank. Seine Mundwinkel hingen nach unten. Wortlos und mit versteinerter Miene verließ er nach der Urteilsverkündung den Gerichtssaal.

Nach den Worten seines Verteidigers beginnt «Pulver-Kurt» inzwischen, seine Begeisterung für Waffen zu hinterfragen. Er habe «schlagartig kein Interesse mehr an Schützenverein und dergleichen», sagte der Anwalt nach der Verhandlung. Der Verteidiger hatte eine zweijährige Bewährungsstrafe gefordert. Wenn er und sein Mandant nun innerhalb einer Woche keine Revision einlegen, wird das Urteil rechtskräftig. Dann muss der 64-Jährige seine Lebensplanung ändern und die dreieinhalbjährige Haftstrafe antreten.