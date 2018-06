Köln (SID) - (SID) - Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) verletzt durch die Ablehnung einer erneuten Analyse im Fall des positiv getesten Radsportlers Patrik Sinkewitz möglicherweise rechtsstaatliche Grundsätze. Diese Position vertreten Sinkewitz' Anwalt Rainer Cherkeh und Strafrechts-Professor Carsten Momsen (Universität Hannover). Laut Cherkeh hat die NADA eine bis Montag gesetzte Nachfrist zur Einwilligung in eine weitere Untersuchung über Schweizer Anwälte zurückgewiesen.

Sinkewitz, der positiv auf das Wachstumshormon HGH getestet worden war, und Anwalt Cherkeh berufen sich bei ihrer Forderung auf Nachuntersuchung auf eine Mitteilung der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA kurz vor Beginn der Olympischen Spiele, dass in London ein stark verbessertes HGH-Nachweisverfahren zum Einsatz käme. Strafrechtler Mommsen teilte am Dienstag in einer dem Sport-Informations-Dienst (SID) übermittelten Stellungnahme mit: "Durch die Ablehnung des Wunsches von Herrn Sinkewitz, die Blutprobe nach dem nun neu zugelassenen und in den WADA-Bestimmungen (Technical Document TD2012DL) ausdrücklich vorgesehenen Marker-Test-Verfahren erneut untersuchen zu lassen, werden elementare rechtsstaatliche Grundsätze, wie das Fairnessprinzip, verletzt."

Mommsen ergänzte, dass "der von einem Dopingvorwurf Betroffene" nicht der Möglichkeit beraubt werden dürfe, seine Unschuld beweisen zu können. "Dass die NADA dies bislang verwehrt, ist auch deshalb erstaunlich, weil das neue und moderne Analyseverfahren in Presseverlautbarungen der WADA als besonders zuverlässig beschrieben worden ist."

Darüber hinaus hatte Cherkeh der NADA im Hinblick auf das anstehende Verfahren vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne Kostentreiberei vorgeworfen. Um Sinkewitz unter finanziellen Druck zu setzen, bestehe die NADA darauf, das Verfahren in Englisch zu führen.

Die NADA war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Agentur hatte schon in der Vorwoche mit Verweis auf das laufende Verfahren einen Kommentar zur Causa Sinkewitz verweigert. Auch die Schweizer NADA-Rechtsvertretung gab am Dienstag zunächst keine Stellungnahme ab.

Sinkewitz war im aktuellen Fall vom deutschen Sport-Schiedsgericht DIS freigesprochen worden. Die NADA und die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatten daraufhin den Gang vor den CAS beschlossen.

Sinkewitz war bereits am 8. Juni 2007 positiv auf Testosteron getestet worden. In der Folge trat er als Kronzeuge auf und galt danach in der Radsportszene als Nestbeschmutzer. Im Februar 2011 wurde er während eines zweitklassigen Rennens in Lugano positiv auf das Wachstumshormon HGH getestet. Sein Fall hat die Dopingsubstanz betreffend Präzedenzcharakter.