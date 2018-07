Moskau (dpa) - Nach einem mehr als sechsstündigen Einsatz im offenen Weltall sind zwei russische Kosmonauten wieder in die Internationale Raumstation ISS eingestiegen. Die Arbeit sei erfolgreich absolviert worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag (Ortszeit) auf ihrer Webseite mit.

Der Einsatz sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Gennadi Padalka und Juri Malentschenko installierten unter anderem zusätzliche Schutzschilde gegen Meteoriten.

Der Ausstieg der beiden Kosmonauten rund 350 Kilometer über der Erde hatte sich zunächst um fast eine Stunde verzögert. Sie mussten vorher prüfen, ob eine Luke zwischen zwei ISS-Modulen tatsächlich dicht ist.

Die beiden Raumfahrer sind für die anstrengende Mission bestens erprobt: Für Padalka ist es bereits der neunte und für Malentschenko der fünfte Außeneinsatz im All. An Bord der ISS überwachten ein weiterer russischer Kosmonaut sowie zwei US-Astronauten und ein japanischer Raumfahrer das Manöver am Außenposten der Menschheit. Für den 30. August ist ein weiterer Weltraum-Spaziergang geplant. Dann sollen eine US-Astronautin und ihr japanischer Kollege zusätzliche Reparaturarbeiten an der Raumstation vornehmen.

