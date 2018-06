Neustadt/Weinstraße (SID) - Der SC Neustadt/Weinstraße steigt nachträglich in die Wasserball-Bundesliga auf. Die Pfälzer erwirkten ihre Rückkehr in das Oberhaus am "Grünen Tisch", nachdem sie beim Aufstiegsturnier im Juli als Dritter sportlich gescheitert waren. Daraufhin hatte der SC wegen Widersprüchen in den Durchführungsbestimmungen ein Verfahren angestrengt und nun durch einen Vergleich mit dem Spartenleiter des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), Ewald Voigt-Rademacher, als 17. Klub den Sprung in die Bundesliga erkämpft.

Auf sportlichem Wege waren zuvor bereits die White Sharks Hannover und die SGW Hamm/Brambauer aufgestiegen.