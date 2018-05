Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat Syrien mit einer Militärintervention gedroht, sollten in dem Konflikt Chemiewaffen zum Einsatz kommen. Er habe noch keine solche Intervention angeordnet, doch würde der Einsatz chemischer Waffen "meine Kalkulationen entscheidend verändern", sagte Obama am Montag in Washington. Syriens Vize-Premier Kadri Dschamil zeigte sich bereit, über einen Rücktritt von Staatschef Baschar al-Assad zu verhandeln.

