Berlin (dpa) - Vermutlich durch eine defekte Weiche ist eine S-Bahn im Nordwesten Berlins entgleist. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter der Zugführer, teilte die Feuerwehr mit.

49 Passagiere wurden unverletzt in Sicherheit gebracht. Die meisten von ihnen hätten den Unglücksort bereits verlassen. Feuerwehrsprecher Rolf Erbe zeigte sich erleichtert, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Die Einsatzkräfte seien auf noch mehr Verletzte eingestellt gewesen. Feuerwehr und Bundespolizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach Angaben der Bahn waren auf der Weiche nahe dem S-Bahnhof Tegel am Mittag zwei Wagen der Linie S 25 in Richtung Schulzendorf auf das richtige Gleis geschoben worden, ein Teil landete auf einem Gleis für den Gütertransport, dazwischen hing ein weiterer Wagen. Auf derselben Linie soll am Montagabend bei einem schweren Gewitter ein Blitz eingeschlagen haben.