New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die allmähliche Parlamentsbildung in Somalia begrüßt. Es sei den traditionellen Autoritäten gelungen, ein "glaubwürdiges und repräsentatives" Parlament einzuberufen, erklärte Ban am Montag (Ortszeit) in New York. Er ermunterte die Somalier, die vereinbarten weiteren Schritte zur Demokratisierung in einem "freien und einschüchterungsfreien Umfeld" umzusetzen.

