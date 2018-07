San José (AFP) Der Patentstreit in den USA zwischen dem US-Technologiekonzern Apple und seinem südkoreanischen Konkurrenten Samsung geht in die vorerst letzte Runde. Richterin Lucy Koh betraute am Dienstag die Jury mit dem Fall, nachdem die Anwälte der Unternehmen vor dem Bundesgericht in San José im Bundesstaat Kalifornien ihre abschließenden Stellungnahmen abgegeben hatten. Es wird damit gerechnet, dass die neun Geschworenen bereits am Mittwoch ihre Beratungen aufnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.