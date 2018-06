Offenbach (dpa) - Heftige Gewitter beenden die Hitzewelle in Deutschland. Am Dienstag gab der Deutschen Wetterdienstes (DWD) Vorwarnungen für das ganze Land heraus. Immer noch war es in großen Teilen des Landes schwül-heiß, die DWD-Hitzewarnung galt für die gesamte Südhälfte.

Hinter den Gewittern fließt kühlere Meeresluft nach Deutschland und schiebt die Heißluft nach Süden. «Die nächsten Tage werden dann deutlich angenehmer temperiert», sagte DWD-Meteorologe Marcus Beyer.

Nur ganz im Süden lasse sich die Warmluft noch nicht ganz verdrängen. Am Freitag könnte es bis zur Mitte noch einmal schwül und über 30 Grad heiß werden, auch Gewitter sind zu erwarten. Im Norden bleibt es in den nächsten Tagen aber auch bei sommerlichen 20 bis 25 Grad.

Das Wochenende bleibt sommerlich bei 20 bis 24 Grad. Immer wieder ziehen Wolken auf, aber die Unwettergefahr ist vorerst gebannt.

DWD-Hitzewarnung