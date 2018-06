Kairo (AFP) Das wirtschaftlich angeschlagene Ägypten hat beim Internationalen Währungsfonds (IWF) Finanzhilfen in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar (gut 3,8 Milliarden Euro) beantragt. Möglich sei auch ein weitere Anhebung der Kreditsumme, sagte der ägyptische Regierungschef Hischam Kandil am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit IWF-Chefin Christine Lagarde in Kairo. Ursprünglich hatte Ägypten sich nur 3,2 Milliarden Dollar vom IWF borgen wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.