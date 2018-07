Sydney (AFP) Der australische Bundesstaat Tasmanien will keine Zigaretten mehr an Bürger verkaufen, die nach dem Jahr 2000 geboren sind. Auf der Insel solle schrittweise das gesetzliche Mindestalter für den Kauf von Zigaretten angehoben werden, teilte die Regionalregierung am Mittwoch mit. Am Dienstagabend hatte das tasmanische Oberhaus einen entsprechenden Antrag einstimmig gebilligt.

