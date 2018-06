Hamburg (AFP) Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg hat ein Autofahrer am Dienstagabend drei Fußgänger überfahren. Eine 50-jährige Frau starb, ihr 39-jähriger Begleiter wurde verletzt, wie die Polizei am Mittwoch in der Hansestadt mitteilte. Eine weitere, noch nicht identifizierte Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

