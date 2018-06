Frankfurt/Main (AFP) Bei Opel in Rüsselsheim wird einem Bericht zufolge ab dem 6. September Kurzarbeit eingeführt. Wie der Hessische Rundfunk am Mittwoch meldete, soll an 20 Tagen bis zum Ende des Jahres die Produktion ruhen. Allein im September sollen demnach zehn Arbeitstage wegfallen, die übrigen Tage sollen auf die Monate Oktober und November verteilt werden. Laut dem Sender hr-Info sind nicht nur die Mitarbeiter in der Produktion von Kurzarbeit betroffen, sondern auch in der Verwaltung.

