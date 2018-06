Berlin (AFP) Vor dem Berliner Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident François Hollande zur Euro-Krise haben beide Seiten angebliche Differenzen bei der geplanten Information der Öffentlichkeit zurückgewiesen. Er könne ein "Auseinanderlaufen" französischer und deutscher Wünsche "nicht bestätigen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Auch aus dem französischen Präsidialamt hieß es, es gebe in der Frage keine Unstimmigkeiten.

