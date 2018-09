Berlin (AFP) In der Bundesregierung gibt es offenen Streit um die geplante Haftungsregelung für Offshore-Windparks. Das Verbraucherschutzministerium von Ilse Aigner (CSU) bekräftigte am Mittwoch in Berlin seinen Widerstand gegen entsprechende Pläne von Umweltminister Peter Altmaier (CDU) und Wirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP). "Uns ist wichtig, dass die Verbraucherinteressen stärker berücksichtigt werden", sagte ein Sprecher in Berlin.

