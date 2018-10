Stuttgart (AFP) Der Hamburger Strafrechtler und Angehörige des Deutschen Ethikrats, Reinhard Merkel, fordert strenge Auflagen für religiöse Beschneidungen jüdischer und muslimischer Jungen. Der Bundestag habe in seinem Bemühen, Beschneidungen straflos zu ermöglichen, "unüberlegt und übereilt" gehandelt, kritisierte Merkel in der "Stuttgarter Zeitung" vom Mittwoch. An der Stelle ein "Sonderrecht" zu schaffen, wäre "ein Sündenfall des Rechtsstaats" und bringe diesen in eine "Art rechtspolitischen Notstands".

