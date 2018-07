Berlin (AFP) Die Bundesregierung will mit der Ausweitung von Vorsorgeuntersuchungen und einem einheitlichen Krebsregister den Kampf gegen die Krankheit voranbringen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch ein entsprechendes Gesetz. Damit würden "richtungweisende strukturelle Maßnahmen zur Verbesserung der Krebsfrüherkennung und der Qualität in der onkologischen Versorgung auf den Weg gebracht", erklärte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) in Berlin. Ziel sei ein effektives, aufeinander abgestimmtes Handeln bei der Bekämpfung von Krebs.

