München (AFP) Die jüngste Tochter von Hollywood-Star Bruce Willis soll nach dem Willen der Mutter nicht in Beverly Hills aufwachsen. "In L.A. ist tolles Wetter, aber das Leben ist nicht leicht", sagte die Ehefrau des Schauspielers, Emma Heming Willis, der Illustrierten "Bunte" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. Viele Menschen seien oberflächlich, und überall lauerten Paparazzi. "Ich will, dass Mabel unser Haus normal verlassen und sich auf der Straße bewegen kann. Das geht in L. A. nicht."

