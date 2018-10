Chisinau (AFP) Vor ihren Gesprächen zu Griechenland hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) alle Euro-Staaten zur Erfüllung ihrer Zusagen ermahnt. "Wir müssen es schaffen, dass jeder Partner seine Verpflichtungen einhält", sagte Merkel bei ihrem Besuch in Moldau am Mittwoch. Dies gelte für Deutschland, Frankreich und alle anderen Länder. Dies sei aber auch das Thema bei den Gesprächen mit und über Griechenland, "Was Europa braucht, ist Glaubwürdigkeit in allen politischen Fragen", sagte Merkel.

