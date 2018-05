Berlin (AFP) Als erste deutsche Regierungschefin ist Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in die unabhängige Republik Moldau gereist. Sie wurde am frühen Nachmittag in der Hauptstadt Chisinau zu Gesprächen mit Ministerpräsident Vlat Filat und Präsident Nicolae Timofti sowie zu einer Rede vor Parlamentsabgeordneten erwartet.

