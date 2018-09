Frankfurt/Mannheim (AFP) Die Kosten für den Ausstoß des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid vertreiben Unternehmen einer Studie zufolge nicht aus Europa. Bei der Wahl von Standorten spielen nur für 13 Prozent der in Deutschland aktiven Firmen die Kosten der klimapolitischen Regulierung aus dem EU-Emissionshandel eine Rolle, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung der bundeseigenen Förderbank KfW und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim hervorgeht. Für 61 Prozent hingegen seien Energiekosten ausschlaggebend, für 52 Prozent die Nähe zum Absatzmarkt.

