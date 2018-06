Neuss (AFP) Nach dem Familiendrama von Neuss ist die Polizei bei der Fahndung nach dem tatverdächtigen Vater zunächst keinen entscheidenden Schritt vorangekommen. "Es gibt keine Festnahme und auch keine Hinweise", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neuss. Der 35-jährige Mann ist dringend verdächtig, seine 26-jährige Frau und die gemeinsamen Kinder im Alter von vier und acht Jahren erschossen zu haben. Die drei Leichen waren am frühen Montagabend in der Wohnung der Frau in Neuss gefunden worden.

