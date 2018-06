Berlin (AFP) Bei einer mutmaßlichen Familientragödie in Berlin sind vier Menschen, darunter zwei Kinder, ums Leben gekommen. Ein Mann habe im nordwestlichen Bezirk Spandau nach bisherigem Kenntnisstand zunächst seine Frau, dann seine beiden Söhne und schließlich sich selbst getötet, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei in der Nacht zum Mittwoch. Eines der Kinder sei gerade eingeschult, das zweite noch im Kindergartenalter gewesen. Zudem geht die Polizei demnach Hinweisen nach, dass ein drittes Kind vor der Tat in einem Krankenhaus abgegeben worden sein soll.

