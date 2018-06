New York (dpa) - Regisseur Tony Scott, der sich am Sonntag mit einem Sprung von einer Brücke das Leben genommen hatte, soll bis zuletzt an einer Fortsetzung des Erfolgsfilms «Top Gun» gearbeitet haben. Gemeinsam mit Schauspieler Tom Cruise hätte er sich noch am Freitag vergangener Woche eine Militäranlage im US-Bundesstaat Nevada angesehen, berichtet der «Hollywood Reporter». Die Anlage war als Kulisse für den Actionfilm im Gespräch, der 2014 in die Kinos kommen sollte. Tony sei ein sehr guter Freund gewesen, er werde ihn sehr vermissen, schrieb Cruise beim Kurznachrichtendienst «Twitter».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.