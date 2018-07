Bodman-Ludwigshafen (dpa) - Der Extremschwimmer Maximilian Melyarki hat in der Nacht seinen Schwimm-Marathon im Bodensee abgebrochen. Um 1.19 Uhr beendete er den Versuch, das Gewässer in seiner ganzen Länge von 64 Kilometern ohne Neoprenanzug zu durchschwimmen. Das teilte Oliver Halder von der Event-Organisation Bodenseequerung mit. Mit 33 Kilometern schaffte Melyarki die Hälfte der Strecke. Der Student aus dem bayerischen Altötting war gestern in Bodman-Ludwigshafen gestartet. Zuvor hatten zwei andere Schwimmer ihre Ziele bei ähnlichen Vorhaben verfehlt.

