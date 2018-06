München (SID) - Bei Präsident Uli Hoeneß wachsen offensichtlich Zweifel an einem Wechsel von Javi Martinez zum FC Bayern München. "Es sieht im Moment nicht so gut aus, dass der Transfer klappt, weil die Leute in Bilbao sehr, sehr stur sind und offensichtlich alle Möglichkeiten ausnutzen, um den Transfer zu verhindern", sagte Hoeneß dem Sender n-tv.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich zuversichtlicher: "Das ist ein komplexes Thema, in Bilbao gehen die Uhren etwas anders", sagte Rummenigge dem Münchener Merkur, "ich hoffe, dass es am Ende des Tages gelingt, den gordischen Knoten durchzuschlagen. Wir werden bis zum letzten Tag kämpfen. Ich bin da weder Pessimist noch Optimist, ich bin Realist. Und ich bin nicht bereit, neun Tage vor Ende der Transferperiode, irgendeine Prognose abzugeben."

Rummenigge erklärte weiter: "Es gibt kein Zeitfenster, wir haben nicht gesagt, bis zum ersten Bundesliga-Spieltag wollen wir ihn unter Vertrag haben. Wir haben Arjen Robben mal am dritten Spieltag verpflichtet und werden bei Martinez bis zum letzten Tag kämpfen, weil die sportliche Führung von dem Spieler sehr angetan und überzeugt ist."

Nach Ansicht von Hoeneß kommt der Transfer nur dann zustande, falls die Bayern die festgeschriebene Ablösesumme von 40 Millionen Euro direkt an Athletic Bilbao zahlen. "Wenn der Herr Präsident von Bilbao, der Kollege, bereit wäre, einen Transfervertrag zu machen, dann könnte er relativ schnell 40 Millionen bekommen", erklärte der Präsident des FC Bayern.

Martinez war offensichtlich bereit, die Summe selbst beim spanischen Ligaverband zu hinterlegen und zugleich auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten. "Der Spieler war bereit für die fünf Jahre, die er hier unterschreiben würde, auf relativ viel Geld zu verzichten, so dass die Ablösesumme sich in toto mindestens um acht bis zehn Millionen reduzieren würde", sagte Hoeneß.