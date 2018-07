Rom (SID) - Wegen seiner angeblichen Verwicklung in den Manipulationsskandal des italienischen Fußballs muss Nationalspieler Leonardo Bonucci von Meister Juventus Turin weiterhin eine harte Strafe fürchten. In der Berufung gegen den erstinstanzlichen Freispruch für den EM-Teilnehmer forderte Chefermittler Stefano Palazzi eine dreieinhalbjährige Sperre und ging damit noch ein halbes Jahr über seinen ursprünglichen Antrag hinaus.

Bonucci war von der Disziplinarkommission vom Vorwurf der Manipulationen im Jahr 2010 während seines Engagements bei AS Bari freigesprochen worden. Das Gremium sah die belastenden Aussagen von Bonuccis früherem AS-Klubkollegen Andrea Masiello als nicht glaubwürdig an. Die Ermittlungen gegen Bonucci hatten unmittelbar vor Beginn der EM in Polen und der Ukraine für Aufsehen gesorgt.

Für Bonuccis Teamkameraden Simone Pepe verlangte Palazzi ein einjähriges Berufsverbot, weil Pepe mutmaßlicher Kenntnisse von Manipulationen nicht gemeldet hatte. Erstligist FC Bologna soll laut Palazzis Plädoyer mit zwei Punkten Abzug für die neue Saison und 50.000 Euro Geldstrafe belegt werden und der Ligarivale Udinese Calcio mit einem Bußgeld in gleicher Höhe. Für Zweitligist US Lecce verlangte Palazzi den Abstieg in die dritte Liga und fünf Punkte Abzug.

Palazzis Anklagen basieren auf Aussagen des geständigen Profis Masiello. Nach seiner vorübergehenden Verhaftung im vergangenen April war Masiello zu einer Sperre von zwei Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt worden.