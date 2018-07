Berlin (dpa) - Nein, der berühmte Berliner Bär ist nicht der Namensgeber der deutschen Hauptstadt. Mit diesem Vorurteil muss leider aufgeräumt werden.

Als wahrscheinlich gilt, dass der Begriff Berlin auf die slawische Wortwurzel «brl» zurückgeht, was soviel wie «Sumpf, Morast, feuchte Stelle» bedeutet - ergänzt durch «-in» für «eine bestimmte Stelle, ein Platz». Wenn Berlin von Samstag (25.8.) an seinen 775. Geburtstag feiert, spielt das geliebte, bärige Wappentier aber natürlich trotzdem eine große Rolle.

Im Gegensatz zur letzten großen Berlin-Jubelfeier zum 750. Bestehen der Stadt fällt die Party dieses Mal allerdings deutlich bescheidener aus. In der damals noch geteilten Stadt hatten 1987 Ost- und Westteil Berlins versucht, sich gegenseitig mit bombastischen Feiern zu überbieten. Die DDR vollendete zum Jubiläum den Wiederaufbau des Nikolaiviertels, des historischen Stadtkerns - bis heute auch als künstliches Freilichtmuseum kritisiert.

25 Jahre später werden nicht die Berliner Wahrzeichen wie Brandenburger Tor, Siegessäule, Gedächtniskirche oder Fernsehturm am Alexanderplatz in den Blickpunkt gerückt, sondern erneut Alt-Berlin. Die wiedervereinigte Stadt konzentriert sich unter dem Motto «Zurück & in die Zukunft» auf ihre Wurzeln, die bis in die Gegenwart reichen - Berlin als Stadt, die ihre Anziehungskraft schon seit dem Mittelalter den vielen Einwanderern verdankt.

Künstler, Händler, Geistliche, Glücksritter, Flüchtlinge und Arbeitssuchende aus allen Gegenden der Welt wählten Berlin als ihren neuen Lebensmittelpunkt. Hugenotten, Böhmen, osteuropäische Juden, Arbeiter aus Südeuropa, Kriegsflüchtlinge, Werkvertragsarbeitnehmer, Aussiedler und seit dem Mauerfall junge Künstler zog und zieht es nach Berlin.

Ein fußballfeldgroßer, begehbarer Stadtplan auf dem Schlossplatz zeichnet die Schicksale der Zuwanderer von den Anfängen Berlins bis in die Gegenwart nach. Drei Meter hohe Stecknadeln markieren die Orte des Geschehens: den Bolzplatz im Wedding, wo Mitte der 1990er Jahre drei Jungs Fußball spielen, deren Vater aus Ghana stammt - Kevin-Prince Boateng, sein Bruder George und ihr Halbbruder Jérôme, der aus Wilmersdorf herüberkommt. Jérôme und Kevin-Prince werden schließlich Nationalspieler, für Deutschland und Ghana.

Das Flüchtlingswohnheim in der Biesdorfer Lindenstraße war die erste Bleibe des russischen Schriftstellers Wladimir Kaminer («Russendisko»). In Prenzlauer Berg soll der Schweizer Daniel Josty 1818 die Berliner Weiße erfunden haben - die Bierspezialität mit Waldmeister- oder Himbeersirup. Am Französischen Gymnasium im Stadtteil Tiergarten, der ältesten öffentlichen Schule Berlins, lernten in jüngerer Zeit Liedermacher Reinhard Mey und Schauspielerin Alexandra Maria Lara, aber auch schon Kurt Tucholsky, Adelbert von Chamisso und Victor Klemperer.

Auf und rund um den Schlossplatz wird gerade für U-Bahn und Humboldtforum gebuddelt. In dem Areal kommen bei Grabungen immer wieder archäologische Funde aus der Frühzeit der Stadt ans Licht, die bei Führungen besichtigt werden können. Markierungen auf Straßen und Bürgersteigen zeigen das mittelalterliche Berlin mit seiner knapp vier Kilometer langen Stadtgrenze und zeichnen einen Weg durch die ursprüngliche Doppelstadt Berlin-Cölln. Zwischen Gertraudenstraße, Mühlendamm und Grunerstraße gibt es rund um die Uhr kostenlos zugängliche Ausstellungstürme. In der Littenstraße ist der letzte Rest der mittelalterlichen Stadtmauer zu sehen.

Das Geburtsjahr Berlins geht auf die erste urkundliche Erwähnung von Berlins Schwesterstadt Cölln am 28. Oktober 1237 zurück. Das sei historisch zwar umstritten, da Berlin selbst erst 1244 schriftlich erwähnt wird, aber seit den pompösen 750-Jahr-Feiern so festgelegt, so Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD).

Neben Riesen-Stadtplan und archäologischem Pfad gibt es zahlreiche weitere Veranstaltungen, darunter eine Ausstellung im Ephraim-Palais, die 775 «Berlinmacher» vorstellt. Höhepunkt ist das große Jubiläumsfest am 28. Oktober mit einem Festgottesdienst in der Marienkirche. Abends setzen französische Künstler die historische Mitte mit einem Parcours aus Feuerwerk in Szene.

An der Marienkirche am Fernsehturm ist an einem Info-Punkt alles rund um das Stadtjubiläum zu erfahren. Dort wird in der Open-Air-Ausstellung «Berlin inszeniert Berlin» auch die Geschichte der beiden Vorgänger-Jubiläen von 1937 und 1987 erzählt.

