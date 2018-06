Berlin (dpa) - Für Patienten gleicht es nach Angaben der Krankenkassen oft einem Glücksspiel, ob sie bei Operationen an gute oder weniger gute Ärzte geraten. Der Kassenverband fordert daher mehr Transparenz.

So werde etwa beim Einsetzen eines Herzschrittmachers zwar gemessen, wie häufig es zu Komplikationen innerhalb einer Klinik komme, berichtete der Verband am Mittwoch in Berlin. Wie lange das Gerät halte, und woran das liege, bleibe aber im Dunkeln.

Krankenhäuser und Ärzte wehrten sich oft gegen solche Qualitätsmessungen, weil sie zeigten, wer unterdurchschnittlich arbeite. Mehr Daten seien nötig, forderte der Kassenverband.

