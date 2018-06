London (AFP) Prinz Harry macht wieder als "Partyprinz" von sich reden: In einem ungewöhnlichen Schritt hat die britische Königsfamilie am Mittwoch die Echtheit zweier von einer US-Webseite veröffentlichte Nacktfotos des Prinzen bestätigt. Die von der Webseite tmz.com veröffentlichten Bilder zeigen den 27-Jährigen offenbar beim Feiern mit Freunden in Las Vegas. Dabei trägt der jüngere Sohn von Thronfolger Charles nichts außer einer Halskette und einer Uhr am Leib - und bedeckt seine Genitalien mit einer Hand.

