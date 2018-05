Guatemala-Stadt (AFP) Wegen der Entführung eines Studenten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit hat ein Gericht in Guatemala den ehemaligen Polizeichef Pedro García Arredondo zu 70 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil gegen den heute 68-jährigen Angeklagten sei "einstimmig" gefällt worden, erklärte die Vorsitzende Richterin Jazmín Barrios am Dienstag (Ortszeit) in Guatemala-Stadt. Dokumente aus dem Bürgerkrieg in Guatemala (1960-1996) und Zeugenaussagen bewiesen eindeutig, dass der Ex-Polizeichef 1981 die Entführung des Studenten Edgar Sáenz organisierte.

