Köln (SID) - Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss wohl ein halbes Jahr auf Petar Djordjic verzichten. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler hatte sich bei der 26:29 (14:14)-Niederlage im Supercup gegen Meister THW Kiel am Dienstag in München einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Das bestätigte nach einer MRT-Untersuchung am Mittwoch sein Vater, der langjährige Bundesliga-Profi Zoran Djordjic, Sport1.