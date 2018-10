Teheran (dpa) - Iran hat Berichte über einen bevorstehenden Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Teheran zurückgewiesen. Iranische Nachrichtenportale hatten zuvor berichtet, Kim werde am Gipfeltreffen der Blockfreien-Bewegung vom 26. bis 31. August in Teheran teilnehmen. Es wäre sein erster Auslandsbesuch im Amt gewesen. Nachrichtenportale hatten Kims Teilnahme unter Berufung auf den Sprecher der Konferenz, Mohammad-Reza Forqani, gemeldet.

