Berlin (dpa) - Wer die Zukunft neu angehen will, muss leidensfähig sein: Nach 30 Stunden Busfahrt von Madrid nach Berlin treffen Teilnehmer der Campus Party am alten Flughafen Tempelhof ein. Dort beginnt das Technik-Festival erst einmal im Chaos.

Einige «Campuseros» warten stundenlang, bis sie am Schalter ihre Anmeldung hinter sich haben. Die Nacht verbringen sie auf hartem Hangar-Boden: Dort steht ein Iglu-Zelt neben dem anderen, jedes mit dem Namen des Sponsors und dessen Wunsch, sanft zu träumen.

Träume haben die 10 000 Teilnehmer des Technik-Festivals aus 77 Ländern viele. Die 21-jährige Mathematik- und Informatikstudentin Tatjana Merkulowa aus Moskau will ihr Studium am liebsten in Deutschland fortsetzen. «Auf der Campus Party suche ich Kontakt zu Universitäten und will erfahren, welche Trends in der IT-Branche allgemein und in meinem Spezialgebiet Datenanalyse gerade aktuell sind.» Dafür nimmt sie auch das Schlafen in der Zeltstadt in Kauf: «Das ist schon etwas verrückt, aber auch einzigartig.»

Die erstmals in Deutschland veranstaltete Campus Party ist der Gegenentwurf zur Occupy-Bewegung. Beide sind vielleicht nicht zufällig in Spanien besonders lebendig, wo mehr als jeder zweite der unter 25-Jährigen arbeitslos ist. «Die aktuellen Rezepte für Wirtschaft und Gesellschaft taugen nichts mehr, sie müssen geändert werden», sagt der Initiator und Veranstalter der Campus Party, Paco Ragageles, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. «Aber nur zu protestieren, führt zu keiner Lösung.» Sinnvoller sei es, sich aktiv innerhalb des bestehenden Systems einzubringen und zu versuchen, die Regeln zu ändern.

So wollen die «Campuseros» daran gehen, «Europas Quellcode neu zu formulieren, um Europa zu einem besseren Ort zu machen». Eine der Diskussionsrunden stellt «Werkzeuge und Strategien» vor, «um die Europäische Union zu hacken». Als Beispiel wird die erfolgreiche Protestbewegung gegen das Urheberrechtsabkommen Acta genannt.

Forderungen von Netzaktivisten finden sich auch in den rund 3000 über Twitter eingereichten Vorschlägen zur «Digitalen Agenda» der EU. Fünf von ihnen wurden ausgewählt, um auf der Campus Party der EU-Kommissarin Neelie Kroes vorgestellt zu werden. Stefano Baldan aus Venedig regte etwa die Einrichtung einer Internet-Plattform an, die allen Bürgern von EU-Ländern eine Mitsprache ermöglichen soll. Ebenfalls aus Italien kam ein Vorschlag, dass alle Universitäten ein Netzwerk von «Inkubatoren» für Startup-Ideen von Studenten einrichten sollten.

Solche «Brutkästen» für Firmengründer suchen auch auf der Campus Party nach «Leuten, die leidenschaftlich und neugierig sind und hart arbeiten können», wie der Gründer des Berliner Inkubators Project A Ventures, Florian Heinemann, auf einem Podium am Mittwoch seine Zielgruppe beschreibt. Der Weg zum eigenen Geschäftsmodell ist so hart wie der Betonboden im Tempelhofer Hangar, so viel wird in einer Diskussionsrunde mit Vertretern von vier Startup-Programmen deutlich. Firmengründer müssen immer mit dem Risiko des Scheiterns leben und sollten - so empfiehlt Heinemann - die eigene Firma besser dicht machen und neu anfangen, als jahrelang ohne Aussicht auf Erfolg weiterzumachen.

«Für uns ist an eine Firmengründung noch gar nicht zu denken», sagt der 25-jährige Martin Nuñez, der Ingenieurswissenschaften in Madrid studiert. Da er sich auf Infrastrukturprojekte spezialisiert habe, seien die Möglichkeiten für eine eigene Firma ohnehin begrenzt. Und ein Projekt wie die Besiedlung des Mars sei für ihn völlig außer jeder Reichweite.

Der Gründer des niederländischen Unternehmens Mars One, Bas Lansdorp, denkt aber an nichts anderes mehr als an eine Besiedlung des Roten Planeten im Jahr 2023. «Wenn das genügend Leute wollen, wird auch das passieren», versichert er. «Wir gehen Schritt für Schritt vor. Aber natürlich gibt es bei einem solch komplexen Projekt auch das Risiko des Scheiterns.» Lansdorp hat sein Kapital aus einem früheren Unternehmen in Mars One gesteckt. Sein Traum auf der Campus Party ist, einen kapitalstarken Investor zu finden. Lansdorp lebt nach dem Motto: «Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man auch nicht, ob es funktioniert.»

